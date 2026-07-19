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Путин поблагодарил КНДР за помощь в СВО на встрече с главой МИД Цой Сон Хи

19:22, 19.07.2026

Представитель Пхеньяна подтвердила стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с Москвой

Путин поблагодарил КНДР за помощь в СВО на встрече с главой МИД Цой Сон Хи
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.

Российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений и передал благодарность руководству и народу Северной Кореи за содействие в проведении специальной военной операции (СВО).

Официальный фотохост Саммита Россия – АСЕАН / Official photo host of the Russia–ASEAN Summit

Во встрече также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Цой Сон Хи выразила признательность за переданный привет и сообщила, что Ким Чен Ын подтвердил стратегическую направленность Пхеньяна на всемерное развитие отношений с Москвой.

Ранее в КНДР заявили, что ни при каких обстоятельствах не будут идти на компромисс в вопросе ядерного разоружения.

Зульфат Шафигуллин

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