Путин поблагодарил КНДР за помощь в СВО на встрече с главой МИД Цой Сон Хи
Представитель Пхеньяна подтвердила стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с Москвой
Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.
Российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений и передал благодарность руководству и народу Северной Кореи за содействие в проведении специальной военной операции (СВО).
Во встрече также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Цой Сон Хи выразила признательность за переданный привет и сообщила, что Ким Чен Ын подтвердил стратегическую направленность Пхеньяна на всемерное развитие отношений с Москвой.
Ранее в КНДР заявили, что ни при каких обстоятельствах не будут идти на компромисс в вопросе ядерного разоружения.
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