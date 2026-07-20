В Казань приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Его визит в столицу Татарстана приурочен к явлению Казанской иконы Божией Матери

Во вторник, 21 июля, в Казань приедет Патриарх всея Руси Кирилл. Он посетит столицу Татарстана в рамках празднования явления Казанской иконы Божией Матери.

— Во вторник в Татарстанской митрополии пройдут торжества, приуроченные к празднованию явления Казанской иконы Божией Матери. Планируется прибытие в Казань Патриарха Кирилла, — сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

В рамках торжественных мероприятий пройдут городской крестный ход, Патриаршее богослужение и освящение церкви Николы Тульского Казанского Богородицкого монастыря.

Ранее раис республики Рустам Минниханов уже попросил глав муниципалитетов содействовать епархиям Татарстанской митрополии в транспортной доставке в Казань православных верующих, желающих поучаствовать в богослужениях.

Напомним, что в июне 1579 года Казань пострадала от сильного пожара, который уничтожил многие жилые дома и половину Казанского кремля. Среди погорельцев был стрелец Даниил Онучин, его девятилетней дочери Матроне во сне явилась Богородица и повелела отыскать ее икону, скрытую тайными христианами.

Девочка рассказала о видении родителям, но взрослые не обратили на это внимания. Однако явления Богородицы повторялись трижды, и в последний раз лик был грозным, а голос — строгим. Испуганная Матрона убедила мать отправиться на поиски. Заручившись поддержкой казанских священнослужителей, они начали копать в указанном месте и нашли икону, завернутую в ветхий рукав мужской одежды из вишневого сукна. По преданию, она сияла красотой и выглядела так, будто была написана совсем недавно.

На место обретения прибыл архиепископ казанский Иеремия. Он перенес святыню в храм святителя Николая, а оттуда с крестным ходом отправил в Благовещенский собор — первый православный храм Казани. Во время шествия произошло множество чудесных исцелений, в частности, исцелились два слепца — Иосиф и Никита.

Список (точное воспроизведение) иконы с описанием обстоятельств ее обретения и чудес был отправлен в Москву. Царь Иван Грозный, ознакомившись с ними, приказал построить на месте обретения образа храм в честь Казанской иконы Божией Матери и основать женский монастырь. Одними из первых постриг в этой обители приняли Матрона и ее мать.

Никита Егоров