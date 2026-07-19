Спрос на организацию рыбалки в Татарстане вырос в 2,5 раза

В июне спрос на аренду снастей и удочек подскочил на 69%

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан возглавил список регионов России по росту спроса на организацию рыбалки — количество запросов на профильные услуги выросло в 2,5 раза за год.

По данным «Авито Услуг», в июне спрос на аренду снастей и удочек подскочил на 69% к прошлому году и в 2,5 раза к маю текущего. Приволжский федеральный округ (ПФО) остается лидером рынка, удерживая 26% общероссийского спроса.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

В пятерку самых популярных направлений загородной аренды вместе с Татарстаном вошли Ленинградская область, Карелия, Алтай и Самарская область. Арендовать дом у воды в среднем по стране стоит 10 500 рублей в сутки. Выгоднее всего можно отправиться на рыбалку в Астраханскую область (5600 рублей за сутки), Республику Алтай (8400 рублей) и Тверскую область (9600 рублей).

Компании активно используют площадки онлайн-бронирования: заметнее всего спрос на жилье вырос в соседней Марий Эл (+29%) и Пермском крае (+17%). Ожидается, что высокая динамика сохранится до конца сезона на фоне развития глэмпингов и модульных отелей на берегах Камы и Волги.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

При этом Казань также возглавила рейтинг летних этнографических поездок по России. Столица Татарстана привлекает путешественников смешением русской и татарской культур, сохраненным историческим центром и развитой инфраструктурой.

Зульфат Шафигуллин