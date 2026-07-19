Испытательный срок для матерей с детьми до трех лет в РФ отменят с 1 сентября

До вступления закона в силу аналогичная защита действует только для беременных и матерей детей до полутора лет

Фото: Динар Фатыхов

С 1 сентября 2026 года записи об испытательном сроке в трудовых договорах женщин, имеющих детей до трех лет, потеряют юридическую силу. Об этом ТАСС сообщила советник Федеральной палаты адвокатов Майя Шевцова.

До вступления закона в силу аналогичная защита действует только для беременных и матерей детей до полутора лет. После 1 сентября 2026 года запрет распространится на всех сотрудниц с детьми до трех лет. Как пояснила эксперт, после достижения ребенком этого возраста вопрос о назначении испытания будет решаться по общим правилам.

— После вступления в силу новых изменений аналогичная ответственность будет распространяться и на случаи установления испытательного срока женщинам, имеющим детей до трех лет, — сказала Шевцова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нарушение нормы повлечет административную ответственность по статье 5.27 КоАП РФ и предписания от Государственной инспекции труда.

Ранее сообщалось, что более 80% россиян спокойно относятся к испытательному сроку. Чаще всего негативно относятся граждане 35—45 лет.

Зульфат Шафигуллин