Не путать с контрафактом: что такое «параллельный импорт» и зачем его легализуют в России

ФАС и Минпромторг России подготовили решения об отмене «ответственности для параллельного импорта продукции по определенной номенклатуре продукции»

Расширить ассортимент и увеличить активность предпринимателей

Федеральная антимонопольная служба России, которая в этом месяце направила в правительство страны проект постановления о легализации параллельного импорта, разъяснило, как это будет работать и чего позволит добиться в конечном итоге. В первую очередь, этот шаг позволит расширить ассортимент реализуемой продукции и снизить цены на нее, отметил руководитель ФАС Максим Шаскольский.



— В текущих экономических условиях одной из первостепенных задач становится насыщение внутреннего рынка. Легализация параллельного импорта позволит предпринимателям ввозить из-за рубежа оригинальные товары без согласия правообладателя, — пояснил он.

Кроме того, по задумке антимонопольного ведомства, легализация параллельного импорта в России позволит повысить предпринимательскую активность, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Товары, поставляемые в Россию в рамках параллельного импорта, будут подлежать гарантийному обслуживанию, заверили в ФАС. У потребителей также остается право на техническую поддержку.

— Согласно закону о правах потребителей, в течение гарантийного срока при обнаружении в товаре недостатка удовлетворить требования потребителя обязан не только производитель, но и продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер, — обратили внимание в Федеральной антимонопольной службе.

Товары, поставляемые в Россию в рамках параллельного импорта, не планируется освобождать от таможенных и контрольных процедур — они будут их проходить.

«Речь идет о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы»

Параллельный импорт, который также известен как серый импорт, предполагает ввоз в страну оригинальных товаров с товарными знаками с разрешения правообладателя, субъектами, не имеющими документированного согласия от правообладателя на их импорт, с помощью использования параллельных, альтернативных каналов, а не через взаимодействие с аккредитованным дистрибьютором. Проще говоря, параллельный импорт — ввоз в страну оригинальных товаров без согласия производителя-правообладателя.

В Министерстве промышленности и торговли России уже поспешили объяснить, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта.

— Речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы, — уточнили в ведомстве.

Фото: Максим Платонов

Минпромторгом России уже подготовлен проект постановления об отмене «ответственности для параллельного импорта продукции по определенной номенклатуре продукции», пишет ТАСС. Вместе с этим в ведомстве указали, что на сегодняшний день запрета на параллельный импорт как такового не существует.

— Задача состоит в том, чтобы нивелировать риск привлечения импортеров к гражданско-правовой ответственности со стороны правообладателей, чья продукция будет ввозиться помимо официальных каналов дистрибуции, — пояснили в Минпромторге России.

Перечень поставляемой продукции Минпромторг намерен утверждать самостоятельно, но с учетом предложений, поступивших от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Речь идет о продукции, необходимой «для насыщения потребительского рынка».



Как обстоят дела в США и Евросоюзе

Параллельный импорт процветает в США. Там существует так называемая доктрина первой продажи — перепродажа оригинальных товаров там не признается нарушением. Правило выработано судебной практикой. Однако американские власти все же предусмотрели несколько исключений.



Нарушением прав владельца товарного знака будет считаться действия третьих лиц по введению в оборот оригинальных товаров, предназначенных для других стран, если эти товары существенно отличаются предназначенных для реализации в Штатах. Как существенные при этом могут расценить даже самые небольшие различия. Признать нарушением в США могут и продажу товара с несоблюдением контроля качества, который требует сам правообладатель.



Фото: Максим Платонов

В Европейском союзе товары, которые владелец товарного знака или иное лицо с согласия владельца товарного знака выпустили на рынок ЕС, свободны к реализации на всей территории объединения. Таково общее правило.

При этом владелец знака не имеет права ввести запрет на его использование в отношении товаров, выпущенных на рынок Евросоюза. Исключение: ситуация, когда у правообладателя есть законные основания противодействовать дальнейшей коммерциализации товаров. Например, если состояние товаров изменяется или ухудшается после их запуска в оборот.

