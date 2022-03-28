Путин поручил дополнительно выделить на дороги в регионах не менее 120 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, сказано на сайте Кремля.
Правительству до 15 мая этого года поручено выделить в 2022 году дополнительные ассигнования федерального бюджета в размере не менее 120 млрд рублей.
Путин сегодня поручил до 31 марта текущего года разработать программу субсидирования процентной ставки по кредитам застройщикам, предоставляемым в рамках механизма проектного финансирования.
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