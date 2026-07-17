Более 10 тысяч работ ЕГЭ получили 100 баллов в 2026 году

Средние баллы по большинству предметов превысили общероссийские

Фото: Максим Платонов

По итогам основного периода ЕГЭ и дополнительных дней пересдачи общее число работ, написанных на максимальные 100 баллов, превысило 10 тысяч. Точная цифра — 10 090, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— 25 лет назад единый государственный экзамен был смелым экспериментом, а сегодня стал одним из индикаторов состояния системы образования. Его результаты подтверждают, что уровень подготовки школьников растет, — передает его слова ТАСС.



Пересдачи принесли наибольшее количество новых стобалльных результатов по четырем предметам: информатике — 82, литературе — 65, русскому языку — 58, и профильной математике — 53. За последние шесть лет доля выпускников, набравших 180 и более баллов по трем предметам, выросла более чем на 5%. При этом число школьников, не преодолевших минимальный порог, сократилось на 4%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане по итогам основной экзаменационной кампании 2026 года выросли результаты ЕГЭ по большинству предметов.

Вадим Вахрушев