Метели и мокрый снег сменятся в Татарстане потеплением до +10 градусов через неделю

Фото: Максим Платонов

В Татарстане к концу этой недели, 2 апреля, ожидается до +10 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 29 марта, в Татарстане ночью и днем ожидается резкое ухудшение погоды — снег, в том числе мокрый, местами сильный, метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров, сильный южный, юго-западный ветер порывами от 18 до 23 м/с. На дорогах гололедица, снежная каша, местами снежные заносы, предупреждают в Гидрометцентре республики.

В ночь на 29 марта в Татарстане похолодает до -5... -10° градусов, а на востоке республики при прояснениях температуры опустятся до -15 градусов. Днем потеплеет до +1... +6°С.

В среду и четверг, 30 и 31 марта, в Татарстане вновь пройдут снег, в том числе мокрый, и дождь. Ночью прогнозируется от -1 до -7 градусов. В ночь на 31 марта при прояснениях похолодает до -8... -11 градусов. Днем ожидается от 0 до +5 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 1 апреля, и в субботу, 2 апреля, в республике вновь выпадет снег, в том числе мокрый, будет дождь. Ожидается сильный ветер, ночью и утром местами возможна кратковременная метель.

Ночью 1 апреля синоптики прогнозируют от 0 до -5 градусов, а днем от 0 до +5. В субботу, 2 апреля, ожидается существенное потепление, плюсовые температуры возможны даже ночью — от 0 до +5 градусов, а уже днем воздух прогреется до +5... +10 градусов.

Фото: Максим Платонов

Как отметили в Гидрометцентре Татарстана, в воскресенье, 27 марта, республика находилась под влиянием северного циклона, наблюдался снег, в том числе мокрый, на востоке метель и гололед. Ветер местами до 15—19 м/с. Днем зафиксировано 0...+4°С.

Сегодня ночью в Татарстане похолодало до -1... -8 градусов. Днем в республике наблюдаются небольшой снег и кратковременная метель, ветер порывами до 15 м/с. В полдень зафиксировано от -3 до -6 градусов.

В следующем месяце в Татарстане установится аномально теплая погода. В апреле в республике среднемесячная температура воздуха составляет +4,4 градуса, но она будет выше нормы, предупредили в Гидрометцентре РТ.



Татьяна Демина