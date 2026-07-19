Казанский «Рубин» посвятил «рубиновую» игровую форму 140-летию Тукая

В клубе подчеркивают: форма является не только спортивным комплектом, но и знаком уважения к человеку, чье творчество стало частью культурного кода Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Рубин»

«Рубин» представил новую игровую форму рубинового цвета, дизайн которой посвящен 140-летию со дня рождения поэта Габдуллы Тукая.

Воротник комплекта украшает знаменитая цитата «И туган тел, и матур тел», ставшая символом татарской культуры.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Литературное наследие Габдуллы Тукая отражено в деталях новой формы. Пять зеленых линий символизируют ключевые произведения писателя («Шурале», «Су анасы» и другие), а бордовые вертикальные полосы отсылают к обрезу книжного блока. Концепцию дополняет специальный шеврон с датой юбилея.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Продажа новой формы уже открыта — она позиционируется не просто как экипировка, а как знак уважения к культурному коду республики.

Ранее «Рубин» выкупил контракт Игнасио Начо Сааведры из «Сочи» после полугодовой аренды чилийца. Также источники сообщают об интересе казанцев к участнику ЧМ-2026 из Узбекистана.

Зульфат Шафигуллин