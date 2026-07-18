В ЦИКе завершили заверение списков всех партий-участников
Последней была заверена партия «Зеленые»
Центральная избирательная комиссия завершила заверение списков кандидатов от всех 11 политических партий, участвующих в выборах в Госдуму девятого созыва.
— Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва в количестве 262 человека, выдвинутый политической партией — передает информацию ТАСС.
Отдельным решением комиссия заверила список кандидатов партии по одномандатным избирательным округам — в нем 132 фамилии. Ранее Илья Вольфсон подал документы в территориальную избирательную комиссию Приволжского района Казани
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