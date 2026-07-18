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В ЦИКе завершили заверение списков всех партий-участников

11:30, 18.07.2026

Последней была заверена партия «Зеленые»

В ЦИКе завершили заверение списков всех партий-участников
Фото: Экспертный клуб "Волга"

Центральная избирательная комиссия завершила заверение списков кандидатов от всех 11 политических партий, участвующих в выборах в Госдуму девятого созыва.

— Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва в количестве 262 человека, выдвинутый политической партией — передает информацию ТАСС.

Отдельным решением комиссия заверила список кандидатов партии по одномандатным избирательным округам — в нем 132 фамилии. Ранее Илья Вольфсон подал документы в территориальную избирательную комиссию Приволжского района Казани


Вадим Вахрушев

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