Средняя пенсия в России в июне составила 25,4 тыс. рублей
Год назад эта сумма составляла 23 454 рубля
Средняя пенсия в России в июне 2026 года достигла 25,4 тыс. рублей. Об этом сообщает Социальный фонд России.
— Год назад гражданам России в среднем начисляли по 23 454 рубля, — передает ТАСС статистику
Таким образом, за год выплаты выросли почти на 2 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что в 2027 году будут повышены все виды пенсий.
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