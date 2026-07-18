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Средняя пенсия в России в июне составила 25,4 тыс. рублей

13:00, 18.07.2026

Год назад эта сумма составляла 23 454 рубля

Средняя пенсия в России в июне составила 25,4 тыс. рублей
Фото: Динар Фатыхов

Средняя пенсия в России в июне 2026 года достигла 25,4 тыс. рублей. Об этом сообщает Социальный фонд России.

— Год назад гражданам России в среднем начисляли по 23 454 рубля, — передает ТАСС статистику

Таким образом, за год выплаты выросли почти на 2 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что в 2027 году будут повышены все виды пенсий.


Вадим Вахрушев

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