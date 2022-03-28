Суд снял судимость с режиссера Кирилла Серебренникова

Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость. Об этом сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Серебренников отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допускал нарушений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно по делу о хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа». Также его обязали выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.

Татьяна Леухина