Из аэропорта Казани в Абхазию отправился первый регулярный рейс

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям, время в пути составит около 3,5 часа

Фото: Динар Фатыхов

Из аэропорта Казани в абхазский Сухум отправился первый прямой регулярный рейс. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Первым рейсом вылетели 210 пассажиров.

Полеты на Airbus A321 будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям, время в пути составит около 3,5 часа. Благодаря стыковкам в Казани перелетами смогут воспользоваться жители Новокузнецка, Омска и Иркутска.

Реальное время / realnoevremya.ru

Аэропорт Сухума возобновил работу в мае 2025 года после открытия нового терминала пропускной способностью до 400 человек в час. За прошедшие месяцы он обслужил 155 тыс. пассажиров.

В этом сезоне полеты в столицу Абхазии планируют выполнять пять авиакомпаний по 13 маршрутам против четырех направлений годом ранее. Кроме того, с 17 июля Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Ташкент.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии вручил Минниханову высшую награду республики.

Зульфат Шафигуллин