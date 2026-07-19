Из аэропорта Казани в Абхазию отправился первый регулярный рейс
Полеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям, время в пути составит около 3,5 часа
Из аэропорта Казани в абхазский Сухум отправился первый прямой регулярный рейс. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Первым рейсом вылетели 210 пассажиров.
Полеты на Airbus A321 будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям, время в пути составит около 3,5 часа. Благодаря стыковкам в Казани перелетами смогут воспользоваться жители Новокузнецка, Омска и Иркутска.
Аэропорт Сухума возобновил работу в мае 2025 года после открытия нового терминала пропускной способностью до 400 человек в час. За прошедшие месяцы он обслужил 155 тыс. пассажиров.
В этом сезоне полеты в столицу Абхазии планируют выполнять пять авиакомпаний по 13 маршрутам против четырех направлений годом ранее. Кроме того, с 17 июля Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Ташкент.
Ранее сообщалось, что президент Абхазии вручил Минниханову высшую награду республики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».