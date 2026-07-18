Исследование: жители Казани считают дорогими подарки от 300 тысяч рублей

При этом каждый десятый житель столицы Татарстана не получал презенты дороже 30 000 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Каждый десятый житель Казани не получал презенты дороже 30 000 рублей, однако медианная оценка статуса «дорогого подарка» в столице Татарстана составляет не менее 300 000 рублей. К таким выводам пришли аналитики компании SUNLIGHT по итогам опроса более чем 4 000 мужчин и женщин старше 18 лет.

Чаще всего партнерам дарили технику (смартфоны и ноутбуки — 51% ответов), ювелирные украшения (44%) и деньги (39%). При этом почти половина горожан — 41% — признались, что получали ценные вещи стоимостью свыше 100 000 рублей. В топ таких презентов вошли брендовая одежда и аксессуары (61%), помолвочные кольца (55%), наличные деньги (53%), другие ювелирные изделия (49%) и совместные путешествия (43%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Опрос проводился во второй половине июня 2026 года. Высокую планку стоимости статусного подарка эксперты связывают с ростом цен на золото и электронику за последний год.

Ранее «Реальное время» писало, что россияне сокращают расходы на подарки к гендерным праздникам. При этом эксперты перечислили самые желанные презенты для женщин.

Зульфат Шафигуллин