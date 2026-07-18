Исследование: жители Казани считают дорогими подарки от 300 тысяч рублей
При этом каждый десятый житель столицы Татарстана не получал презенты дороже 30 000 рублей
Каждый десятый житель Казани не получал презенты дороже 30 000 рублей, однако медианная оценка статуса «дорогого подарка» в столице Татарстана составляет не менее 300 000 рублей. К таким выводам пришли аналитики компании SUNLIGHT по итогам опроса более чем 4 000 мужчин и женщин старше 18 лет.
Чаще всего партнерам дарили технику (смартфоны и ноутбуки — 51% ответов), ювелирные украшения (44%) и деньги (39%). При этом почти половина горожан — 41% — признались, что получали ценные вещи стоимостью свыше 100 000 рублей. В топ таких презентов вошли брендовая одежда и аксессуары (61%), помолвочные кольца (55%), наличные деньги (53%), другие ювелирные изделия (49%) и совместные путешествия (43%).
Опрос проводился во второй половине июня 2026 года. Высокую планку стоимости статусного подарка эксперты связывают с ростом цен на золото и электронику за последний год.
Ранее «Реальное время» писало, что россияне сокращают расходы на подарки к гендерным праздникам. При этом эксперты перечислили самые желанные презенты для женщин.
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