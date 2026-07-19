РСПП призвал усилить защиту складов после атаки БПЛА на центры Wildberries

Российский союз промышленников и предпринимателей отреагировал на удары по логистическим центрам маркетплейса

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступает за усиление защиты гражданской инфраструктуры после атаки БПЛА на логистические центры Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин, чье сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

— Безопасность людей и устойчивость работы гражданской инфраструктуры должны оставаться безусловным приоритетом. В этих условиях особенно важна последовательная работа по укреплению защиты объектов и предотвращению угроз для предприятий и их сотрудников, — заявил Шохин.

В результате ударов по крупнейшим фулфилмент-центрам маркетплейса погибли и пострадали сотрудники, работа объектов остановлена.

Сегодня стало известно, что Wildberries утвердил первый пакет компенсаций для селлеров из-за атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин