Большинство россиян готовы потратить на ремонт дачи не более 100 тыс. рублей

Минимальный «ремонтный набор» стартует с 19 тыс. рублей

Фото: Инна Серова

Почти каждый второй россиянин (49%) планирует потратить на обустройство загородного дома и участка не более 100 тысяч рублей этим летом. Еще четверть респондентов закладывают бюджет от 100 до 300 тысяч, следует из совместного исследования «Лемана ПРО» и «Авито Недвижимости».

Треть собственников (39%) вовсе отказываются от масштабных строек, ограничиваясь лишь поддержанием порядка. Минимальный «ремонтный набор» стартует с 19 тыс. рублей, констатируют исследователи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чаще всего россияне планируют косметический ремонт (51%), утепление стен и замену окон (27%), а также возведение беседок и летних кухонь (38%). Каждый четвертый готов обновить инженерные системы — отопление и электрику.

Ранее стало известно, что загородный дом есть у восьми из десяти жителей Казани.

Зульфат Шафигуллин