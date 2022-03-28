Российские производители введут мораторий на повышение цен на хлеб

Фото: Максим Платонов

В России производители хлеба введут мораторий на повышение цен на продукцию. На эти цели регионам выделили 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, с помощью субсидий производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта, а также не допустить повышения стоимости до конца года. Предприятия получат финансирование уже в ближайшее время, сообщается на сайте правительства России.

Фото: Максим Платонов

— Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня, — заявила Абрамченко.

В начале марта первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что в этом году дефицита хлеба не ожидается. По ее словам, в стране есть семена, сельхозтехника и средства защиты растений. Также Лут призвала не покупать продукцию впрок.

Диана Жиленкова