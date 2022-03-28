«До последнего не верила»: в Татарстане оценили обнуление НДС для гостиниц и других средств размещения

Фото: Ринат Назметдинов

Повысить конкурентоспособность и создать новые современные качественные отели

В России обнулили ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц и других средств размещения. Соответствующий закон, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, уже вступил в силу, сообщили в Ростуризме.

В ведомстве обратили внимание, что в России действовала одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — она составляла 20%.

— Льготная ставка НДС на услуги гостиниц для работающих объектов будет действовать в течение ближайших пяти лет — до 30 июня 2027 года, — объяснили в Ростуризме. Что касается новых гостиниц и отелей, то для них льготная ставка будет действовать также пять лет, но уже с даты открытия. В ведомстве рассчитывают, что это поможет выйти предприятию на операционную безубыточность за этот период.

В Ростуризме также рассчитывают, что обнуление ставки НДС в комплексе с мерами национального проекта по туризму, позволит повысить конкурентоспособность туристической отрасли и привлечь в нее новых инвесторов. Также ожидается, что удастся избавиться от острого дефицита современных качественных отелей в России — эту проблему Ростуризм называет одной из ключевых.

«Очень сильно приветствуем»



Как рассказала «Реальному времени» президент Ассоциации отельеров Казани и Татарстана Гульнара Сафина, это мера гостиничным бизнесом ожидалась давно.

— У нас, если взять даже период пандемии, у нас есть гостиницы, которые работают по упрощенной системе налогообложения, у них, соответственно, УСН применяется, а есть крупные гостиницы, которые работают на основной системе налогообложения, и вот как раз у них есть НДС. Даже в период пандемии НДС никуда не девался, его тоже надо было выплачивать компаниям, и вот эта проблема для бизнеса гостиничного была острой, потому что, условно говоря, даже если мы возьмем страны зарубежные, не только же у нас НДС выплачивается, Италию, Турцию, то там ставки для гостиничного бизнеса нулевые. Если мы возьмем европейские страны, то в Италии — 7%, в Германии — 7%, то есть там ставки низкие. Например, в некоторых странах 10%, и они либо понижают, либо, соответственно, решают, куда эти вот разницы девать, на какие пути, чтобы быть конкурентоспособными в туристическом плане, — рассказала Гульнара Сафина.

Фото: Максим Платонов (архив)

Она обратила внимание, что гостиничный продукт подорожал. Причина — масштабное использование человеческого труда.

— Надо понимать, что у нас себестоимость гостиничного продукта очень сильно зависит от людей. У нас благодаря именно огромному количеству ручного человеческого труда, от которого мы не можем отказаться, то есть условно аналогичная по тысячам квадратов площадь завода может быть полностью автоматизирована, условно, только два человека ее могут обслуживать, а у нас ту же самую площадь обслуживают двадцать человек или двести человек, здесь все в зависимости от «звездности» — количество персонала соответственно на один квадратный метр обслуживания или номер становится больше, — объяснила Гульнара Сафина.

По ее словам, обнуление ставки налога на добавленную стоимость (НДС) критически важно для гостиниц и других средств размещения.

— До последнего не верила, потому что там было несколько редакций, было непонятно: то ли это касается действующего бизнеса, касается ли это только новых объектов, потому что изначально поняли, что только для новых объектом, поэтому, конечно же, очень сильно приветствуем, — поделилась реакцией на новую меру поддержки Гульнара Сафина.

Фото: Ринат Назметдинов

Она обратила внимание, что мера принята только на пять лет. Однако хотелось бы, чтобы этот период был длительнее.

— Пока только приняли на пять лет, да. По сути, конечно, хотелось бы на больше, но когда тяжелая ситуация, тяжелое состояние бизнеса, когда остро нужна поддержка, тут даже, как называется, даже «глоточек воздуха», когда не хватает воздуха, уже хорошо, поэтому то, что это приняли, у нас, конечно же, все гостиницы, которые с НДС работают, очень сильно довольны и это даст нам возможность в том числе направить свои деньги на развитие персонала, на то же самое обучение персонала, на тренинги, на покупку оборудования и так далее. То есть статей, куда это можно направить, огромное множество, — заявила Гульнара Сафина.

По ее мнению, подобная мера поддержки гостиничного бизнеса должна приниматься на стратегическом уровне.

— Давно уже об этом ведется речь на уровне всей нашей туристической отрасли. Этот вопрос неоднократно поднимался, — обратила внимание Гульнара Сафина.

Татьяна Демина