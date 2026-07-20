В аэропорту Казани задерживаются пять рейсов на прилет и вылет

Один из рейсов перенесли на 4,5 часа

Фото: Арсений Фавстрицкий

В казанском аэропорту задерживаются три рейса на вылет и два — на прилет.

Так, согласно данным онлайн-табло стоянки воздушных судов, рейс N4 412 вылетит из столицы Татарстана в Сочи на 2 часа позже, в 11:40, а самолет 3F 386 стартует в Ереван на 4 с лишним часа позже, в 14:35. Также на 50 минут перенесли рейс DP 957 в Анталью (вылет запланирован на 11:40).

Помимо этого, почти на 4,5 часа задержан рейс 3F 385 Ереван — Казань. В столице Татарстана он приземлится в 13:35. Еще на 40 минут задерживается самолет DP 6841 из московского Шереметьево (прилет ожидается в 10:30).

Ранее сообщалось, что на въездах в Казань собралась пробка протяженностью до 3,6 км.

Никита Егоров