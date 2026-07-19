Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
Местами небольшой и умеренный дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами небольшой и умеренный дождь. Днем в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северный 6—11 м/с, местами порывами 15—17 м/с. Температура составит от +22 до +27 градусов.
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