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Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов

07:00, 19.07.2026

Местами небольшой и умеренный дождь

Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами небольшой и умеренный дождь. Днем в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный 6—11 м/с, местами порывами 15—17 м/с. Температура составит от +22 до +27 градусов.

Зульфат Шафигуллин

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