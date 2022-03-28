Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отозвать «золотые паспорта» у россиян из санкционных списков

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отозвать предоставленные за инвестиции европейские паспорта у граждан России и Белорусии, находящихся в санкционных списках. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также странам Евросоюза рекомендовано отменить все имеющиеся схемы получения гражданства за инвестиции («золотые паспорта») и осуществить серьезный контроль за изучением рисков.

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15 марта Евросоюз официально ввел в действие пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. В санкционный список попали российский бизнесмен Роман Абрамович, предприниматель Герман Хан, гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Также ограничительные меры ввели в отношении главы Рособоронэкспорта Александра Михеева и главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Максим Кокунин