Планы на неделю: бранч «Реального времени», «Гонка героев», заседание Госсовета РТ

Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем»

Фото: Реальное время

Насыщенное лето продолжается — на следующей неделе ожидается приезд в Казань Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на освещение возрожденного храма Николы Тульского. До этого по центру города пройдет традиционный крестный ход. Деловая повестка тоже насыщенная — пройдут заседания Госдумы, Госсовета Татарстана, совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» и совещание по поводу исполнения консолидированного бюджета Татарстана за первое полугодие 2026 года. А интернет-газета «Реальное время» проведет бизнес-бранч на тему стандартов премиального жилья в столице Татарстана. Не обойдется без спортивных событий — это первый матч футбольного «Рубина» в новом сезоне РПЛ, юбилейная «Гонка героев», «Казанский триатлон» и сразу три «велосипедных» мероприятия. Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».

В Казани построят самую высокую в России башню из чак-чака

В столице Татарстана собираются побить собственный рекорд и построить самую высокую в России башню из чак‑чака. Ее высота составит 10 метров, вес — национального десерта — 4,5 тонны. Башню возведут 70 специалистов под руководством чемпиона России по кондитерскому искусству Рената Агзамова.

Где: Казань, территория у Центра семьи «Казан».

Когда: 20 июля. Приготовление начнется с 10:00 и закончится ориентировочно в 18:00. Для гостей площадку откроют в 16:00.

Крестный ход, посвященный обретению Казанской иконы Божией Матери, и освящение храма Николы Тульского

Он пройдет по случаю 447-летия явления иконы Пресвятой Богородицы. После крестного хода икону внесут в возрожденный храм Николы Тульского, затем начнется его освящение. Также пройдет Божественная литургия. Планируется участие в торжествах Патриарха Кирилла. В связи с крестным ходом в Казани поменяют движение четырех автобусов и ограничат движение по ряду улиц.

Где: Казань. Маршрут крестного хода пройдет от Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря.

Когда: 21 июля. Крестный ход стартует в 7:30, Божественная литургия — в 10:00.

Пленарное заседание Государственной думы

На предпоследнем заседании весенней сессии и всего текущего созыва нижней палаты парламента депутаты рассмотрят правительственные поправки к Налоговому кодексу, нацеленные на стабилизацию цен на топливном рынке, законопроект об обязательстве страховщиков создавать специальные подразделения или выделить отдельное направление для выявления подозрительных схем и т.д.

Где: Москва, Государственная дума.

Когда: 21 июля.

Чемпионат и первенство России по велоспорту на шоссе в формате критериума

Иннополис примет вторые подобные соревнования за месяц. На этот раз на старт выйдут около 200 спортсменов, которые пройдут дистанции в 40 и 60 км. Для зрителей организуют развлекательную программу с мастер-классами, виртуальными велогонками и выступлением BMX-фристайлеров.

Где: Иннополис, от въезда в город со стороны Свияжских холмов до кольца возле Технопарка имени Попова.

Когда: 22 июля.

Двадцать второе заседание Государственного совета Татарстана

Депутаты планируют рассмотреть 16 вопросов, в том числе 10 проектов республиканских законов. В их числе — законопроект о совершенствовании правового регулирования в области защиты населения и территорий от ЧС и вопрос об установлении Дня работника сферы закупочной деятельности Татарстана. Также в рамках Правительственного часа обсудят реализацию демографической политики в республике.

Где: Казань, здание Госсовета.

Когда: 22 июля, начало в 10:00.

Республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

В один день с заседанием ГС РТ пройдет совещание по поводу исполнения консолидированного бюджета Татарстана за первое полугодие 2026 года. Ожидается участие раиса Татарстана Рустама Минниханова. Подробнее о том, как прошло совещание по итогам первого квартала 2026-го, — в материале «Реального времени».

Где: Казань, здание Кабмина.

Когда: 22 июля.

На мероприятии обсудят изменения требований к жилью бизнес— и премиум-класса в Казани, портрет покупателя в 2026 году, аспекты инвестирования в этот сегмент недвижимости и вопросы премиальных локаций.

Где: Казань, ресторан «Вишня золотая».

Когда: 23 июля.

Чемпионат и первенство России по ВМХ‑фристайлу

Еще одни всероссийские соревнования по велосипедному спорту на этой неделе примет Казань. На этот раз на старты выйдут экстремалы, которые будут соревноваться в прыжках, вращениях на специальных велосипедах.

Где: Казань, экстрим-парк «Урам».

Когда: 23—27 июля.

Заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Проведет его председатель СД, раис Татарстана Рустам Минниханов. На прошлом заседании презентовали экспериментальные сенсоры газа, уральская «ТурбоСервис Рус» предложила услуги по ремонту газовых турбин, а МТС заговорила на татарском. Подробнее — в материале «Реального времени».

Где: Казань, здание Кабмина.

Когда: 24 июля.

Первый матч «Рубина» в новом сезоне

В первом туре сезона-2026/27 Российской премьер-лиги казанцы встретятся с «Краснодаром», серебряным призером прошлого чемпионата России.

Где: Казань, «Ак Барс Арена».

Когда: 24 июля, начало в 19:30.

Юбилейная «Гонка героев»

В этом году она пройдет под слоганом «От рассвета до заката», спортсменов и гостей ждет атмосфера Мексики и легендарного одноименного фильма Роберта Родригеса. Участники, а их ожидается около 15 тысяч, стартуют в 3 часа утра. Завершать день будет по традиции рок-концерт. Хедлайнером вечера станет группа «Рок-Острова».

Где: Менделеевск.

Когда: 25 июля.



«Казанский триатлон — 2026»

Главный триатлонный старт в Татарстане. В первый день участники выйдут на дистанции заплывов на одну и две мили, женского забега на 5 км, а также детских стартов для спортсменов от 3 до 10 лет. Во второй день спортсмены будут соревноваться в личном и командном зачетах на дистанциях спринт, олимпик и 113. Какие улицы Казани могут перекрыть в связи с соревнованиями — в материале «Реального времени».

Где: Казань.

Когда: 25—26 июля.

12-й Казанский велодевичник

В этом году темой стал «Ветер сакуры». Поэтому для участников и участниц приветствуются образы в восточном стиле: кимоно, ханьфу, ципао, веера, зонтики, цветочные украшения и другие элементы, вдохновленные культурой Китая и Японии.

Где: Казань.

Когда: 25 июля, старт в 16:00.

Летний книжный фестиваль в Альметьевске

В программе традиционно пройдут книжная ярмарка, образовательные события, детско-семейный фестиваль, лаборатория для подростков, городские спецпроекты и не только. В этом году впервые откроется сразу два лектория, а также выставка «Кытыклы-мытыклы, или Краткая история иллюстрирования Шурале».

Где: Казань.

Когда: 25—26 июля.

Дата и время событий могут быть изменены по независящим от редакции причинам.

Дарья Пинегина