Планы на неделю: бранч «Реального времени», «Гонка героев», заседание Госсовета РТ

Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем»
Насыщенное лето продолжается — на следующей неделе ожидается приезд в Казань Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на освещение возрожденного храма Николы Тульского. До этого по центру города пройдет традиционный крестный ход. Деловая повестка тоже насыщенная — пройдут заседания Госдумы, Госсовета Татарстана, совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» и совещание по поводу исполнения консолидированного бюджета Татарстана за первое полугодие 2026 года. А интернет-газета «Реальное время» проведет бизнес-бранч на тему стандартов премиального жилья в столице Татарстана. Не обойдется без спортивных событий — это первый матч футбольного «Рубина» в новом сезоне РПЛ, юбилейная «Гонка героев», «Казанский триатлон» и сразу три «велосипедных» мероприятия. Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».
В Казани построят самую высокую в России башню из чак-чака
Где: Казань, территория у Центра семьи «Казан». Когда: 20 июля. Приготовление начнется с 10:00 и закончится ориентировочно в 18:00. Для гостей площадку откроют в 16:00.
Крестный ход, посвященный обретению Казанской иконы Божией Матери, и освящение храма Николы Тульского
Где: Казань. Маршрут крестного хода пройдет от Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. Когда: 21 июля. Крестный ход стартует в 7:30, Божественная литургия — в 10:00.
Пленарное заседание Государственной думы
Где: Москва, Государственная дума. Когда: 21 июля.
Чемпионат и первенство России по велоспорту на шоссе в формате критериума
Где: Иннополис, от въезда в город со стороны Свияжских холмов до кольца возле Технопарка имени Попова. Когда: 22 июля.
Двадцать второе заседание Государственного совета Татарстана
Где: Казань, здание Госсовета. Когда: 22 июля, начало в 10:00.
Республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана
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