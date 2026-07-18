Спрос на сварщиков в Татарстане вырос на 51%

При этом разрыв между стартовыми и максимальными зарплатными вилками внутри одной вакансии увеличился

Фото: Динар Фатыхов

В июне 2026 года в Татарстане активнее всего искали сварщиков — количество предложений для них выросло на 51%. К таким выводам пришли аналитики «Авито Работы» по итогам исследования, которое имеется в распоряжении «Реального времени».

Среднее зарплатное предложение сварщикам в Татарстане достигло 226 879 рублей в месяц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Высокий спрос сохраняется на инженерные специальности. Число вакансий для инженеров-технарей увеличилось на 40% при среднем окладе в 95 251 рубль. Слесарям-электрикам компании готовы платить в среднем 89 444 рубля (рост вакансий — также на 40%).

Операторы производственной линии стали нужны лишь на 2% чаще, однако их средний доход превысил отметку в 99 701 рубль.

При этом разрыв между стартовыми и максимальными зарплатными вилками внутри одной вакансии увеличился, что позволяет опытным мастерам претендовать на оплату выше среднего показателя.

Напомним, ранее эксперты заявили о снижении темпов роста зарплат у рабочих в России.

Зульфат Шафигуллин