Авиасообщение между Россией и США может возобновиться
Это будет зависеть от решения президента США
Глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявил о готовности обсудить восстановление прямых авиарейсов между Россией и США.
— Мы должны завершить боевые действия, потому что на рынках двух наших стран начался бы просто бум, если бы нам удалось все вновь переподключить, — передает его слова ТАСС.
Однако окончательное решение, по его словам, зависит от одобрения президента Дональда Трампа. Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о планах возобновить ряд прямых рейсов между Азербайджаном и Россией.
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