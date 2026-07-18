Авиасообщение между Россией и США может возобновиться

Это будет зависеть от решения президента США

Глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявил о готовности обсудить восстановление прямых авиарейсов между Россией и США.

— Мы должны завершить боевые действия, потому что на рынках двух наших стран начался бы просто бум, если бы нам удалось все вновь переподключить, — передает его слова ТАСС.

Однако окончательное решение, по его словам, зависит от одобрения президента Дональда Трампа. Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о планах возобновить ряд прямых рейсов между Азербайджаном и Россией.

Вадим Вахрушев