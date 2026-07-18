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Авиасообщение между Россией и США может возобновиться

10:26, 18.07.2026

Это будет зависеть от решения президента США

Авиасообщение между Россией и США может возобновиться
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявил о готовности обсудить восстановление прямых авиарейсов между Россией и США.

— Мы должны завершить боевые действия, потому что на рынках двух наших стран начался бы просто бум, если бы нам удалось все вновь переподключить, — передает его слова ТАСС.

Однако окончательное решение, по его словам, зависит от одобрения президента Дональда Трампа. Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о планах возобновить ряд прямых рейсов между Азербайджаном и Россией.

Вадим Вахрушев

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