В Казани в 2022 году в детсады пойдут 18 тысяч детей, 20 тысяч — в школы

Фото: Роман Хасаев (архив)

Власти Казани обсудили весеннюю кампанию по зачислению в детские сады и первые классы школ. Речь идет на этот раз о почти 40 тысячах детей, сообщил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов. А точнее — о более чем 18 тысяч детей, которые впервые пойдут в детсады, и 20 тысячах первоклассников.

По его словам, благодаря электронной системе «Детский сад» дети направляются в детские сады с соблюдением очередности. Родители смогут теперь проверить, зачислили ли их ребенка в детский сад, через портал «Госуслуги», оформив подписку на информирование об этом статусе. Правда подписаться могут только те родители, которые ранее подавали заявку через республиканский портал или МФЦ.

— Если до 15 апреля ребенок старше трех лет не получил места в детском саду, то родители могут позвонить по телефонам горячей линии, и совместно подобрать учреждение для малыша, — объяснил Ризванов.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Напомним, власти Казани на прошлой неделе опубликовали утвержденный административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке на учет и направлению детей в дошкольные образовательные организации.



Сергей Афанасьев