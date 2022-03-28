Полиция устанавливает участников массовой драки с пострадавшими в татарстанском поселке Осиново
Полиция устанавливает участников драки в одном из домов по улице Солнечной в селе Осиново Зеленодольского района Татарстана, сообщили в МВД по республике.
Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия незамедлительно. Выяснилось, что к двум братьям, жителям села Осиново, приехала группа молодых людей. Между ними произошел словесный конфликт, который перешел в драку.
В результате конфликта одного человека госпитализировали в медицинское учреждение. Всего, по данным Минздрава Татарстана, в результате массовой драки в поселке Осиново в Зеленодольскую ЦРБ поступило пять человек. Двоим пострадавшим медицинская помощь не потребовалась. Еще двоих осмотрели врачи, пациентов отпустили на амбулаторное долечивание.
Ранее в социальных сетях появилась информация о массовой драке со стрельбой в Осиново, в ходе которой использовались в том числе ножи и кастеты. Изначально факт массовой драки в МВД по Татарстану опровергли.
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