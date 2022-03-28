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Полиция устанавливает участников массовой драки с пострадавшими в татарстанском поселке Осиново

12:39, 28.03.2022
Полиция устанавливает участников массовой драки с пострадавшими в татарстанском поселке Осиново
Фото: Максим Платонов (архив)

Полиция устанавливает участников драки в одном из домов по улице Солнечной в селе Осиново Зеленодольского района Татарстана, сообщили в МВД по республике.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия незамедлительно. Выяснилось, что к двум братьям, жителям села Осиново, приехала группа молодых людей. Между ними произошел словесный конфликт, который перешел в драку.

В результате конфликта одного человека госпитализировали в медицинское учреждение. Всего, по данным Минздрава Татарстана, в результате массовой драки в поселке Осиново в Зеленодольскую ЦРБ поступило пять человек. Двоим пострадавшим медицинская помощь не потребовалась. Еще двоих осмотрели врачи, пациентов отпустили на амбулаторное долечивание.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в социальных сетях появилась информация о массовой драке со стрельбой в Осиново, в ходе которой использовались в том числе ножи и кастеты. Изначально факт массовой драки в МВД по Татарстану опровергли.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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