Из Нижнего Новгорода в Пермь запустят речной маршрут через Татарстан

Маршрут пройдет через Марий Эл, Чувашию, Удмуртию и Пермский край

Фото: Динар Фатыхов

С 27 июля Татарстан и еще пять регионов свяжут скоростным речным маршрутом. Об этом сообщили правительство Нижегородской области и оператор речного флота «Водолет».

— Такой составной маршрут позволяет пассажирам совершать поездки как между конечными пунктами, так и между промежуточными остановками,— передает «Коммерсант» слова оператора речного флота.

Первый «Метеор» отправится по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь. На участке от Казани до Сарапула судно будет делать остановки в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах.

В Сарапуле «Метеор» встанет на ночную стоянку, а на следующий день продолжит путь до Перми с остановками в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске. Из Перми туристы смогут отправиться обратно по тому же маршруту.

Ранее сообщалось, что проект продления высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода и Казани получил все необходимые разрешения.

Вадим Вахрушев