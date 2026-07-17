Количество ликвидаций турфирм в России выросло на 52% в 2026 году

Рынок внутреннего туризма упал на 22–31%

Фото: Мария Зверева

В первой половине 2026 года российский туристический рынок потерял 2,7 тыс. компаний. По данным аналитиков «Контур. Фокуса», число ликвидированных организаций в сфере туризма выросло на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Из-за всплеска ликвидаций и отсутствия выраженного роста количества регистраций прирост количества компаний на туристическом рынке в январе — июне составил 0,84% и оказался минимальным за три года, — передает «Коммерсантъ» статистику.

Главная причина — снижение интереса к путешествиям внутри страны. По данным Travelata.ru, число забронированных пакетных туров по России в январе — июне сократилось на 31% год к году. Аналитики «Слетать.ру» оценивают падение в 22%.

— Первоначально участники рынка прогнозировали рост числа заграничных поездок. Но вмешался ближневосточный кризис: из-за военного противостояния в регионе с начала марта до середины июня продажа туров была запрещена, а полетные программы ограничены, — передает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что с начала года Татарстан посетили 1,2 млн туристов, а республика вошла в пятерку самых популярных регионов России.

Вадим Вахрушев