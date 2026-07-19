В Казани до середины августа перекроют улицу Тихомирнова
Ограничения связаны со строительством кабельной канализации
В Казани до середины августа перекроют улицу Тихомирнова, сообщает мэрия города. Ограничения связаны со строительством кабельной канализации.
Движение транспорта ограничат на участке от дома №65а по улице Петербургской до самой улицы Петербургской. Соответствующее распоряжение выдал комитет внешнего благоустройства исполкома города.
Ранее на заседании рабочей группы в Казани рассмотрели строительство и реконструкцию 13 объектов. Концепции проектов представила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.
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