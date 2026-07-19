Новости общества

02:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани до середины августа перекроют улицу Тихомирнова

13:13, 19.07.2026

Ограничения связаны со строительством кабельной канализации

В Казани до середины августа перекроют улицу Тихомирнова
Фото: Артем Дергунов

В Казани до середины августа перекроют улицу Тихомирнова, сообщает мэрия города. Ограничения связаны со строительством кабельной канализации.

Движение транспорта ограничат на участке от дома №65а по улице Петербургской до самой улицы Петербургской. Соответствующее распоряжение выдал комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее на заседании рабочей группы в Казани рассмотрели строительство и реконструкцию 13 объектов. Концепции проектов представила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также