Новый верховный лидер Ирана готовится к контакту с Россией
Иранский источник назвал российского президента близким другом Исламской Республики
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, предположительно, начнет международные контакты с России.
— Возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным, — передает ТАСС слова иранского источника.
Собеседник агентства назвал Россию близкой страной для Исламской Республики, а Путина — ее близким другом. Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что в законопроект о новых антироссийских санкциях могут быть включены Иран.
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