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Новый верховный лидер Ирана готовится к контакту с Россией

12:31, 18.07.2026

Иранский источник назвал российского президента близким другом Исламской Республики

Новый верховный лидер Ирана готовится к контакту с Россией
Фото: Артем Дергунов

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, предположительно, начнет международные контакты с России.

— Возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным, — передает ТАСС слова иранского источника.

Собеседник агентства назвал Россию близкой страной для Исламской Республики, а Путина — ее близким другом. Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что в законопроект о новых антироссийских санкциях могут быть включены Иран.

Вадим Вахрушев

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