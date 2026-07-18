Казань возглавила рейтинг летних этнографических поездок по России

Столица Татарстана привлекает путешественников смешением русской и татарской культур, сохраненным историческим центром и развитой инфраструктурой

Фото: Мария Зверева

Казань возглавила рейтинг популярности городов для летних этнографических поездок по России. К такому выводу пришли аналитики сервиса бронирования «Твил.ру», данные которых имеются в распоряжении «Реального времени».

Столица Татарстана стала самым массовым направлением для этнотуризма со средней стоимостью проживания 5 854 рубля за ночь при поездке на четыре дня. Казань привлекает путешественников смешением русской и татарской культур, сохраненным историческим центром и развитой инфраструктурой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На втором месте рейтинга расположилась столица Карелии Петрозаводск (6 493 рубля), а замыкает тройку Дербент в Дагестане (4 940 рублей). В десятку также вошли Соль-Илецк (4 305 рублей), Архыз (9 310 рублей), алтайский Чемал (5 616 рублей), Элиста (4 631 рубль), Чебоксары (4 103 рубля), Нальчик (4 389 рублей) и Уфа (3 546 рублей).

Эксперты отмечают, что средний чек поездки в Казань растет из-за увеличения доли индивидуальных авторских туров вместо стандартных обзорных экскурсий.

Ранее в «Реальном времени» вышел опрос представителей татарстанской сферы гостеприимства по вопросам текущего летнего туристического сезона.

Зульфат Шафигуллин