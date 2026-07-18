Раис Татарстана прибыл на Федеральный Сабантуй в Омске
Об этом сообщает правительство Омской области
Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Омской области Виталий Хоценко посетили празднование XXVI Федерального Сабантуя. Об этом сообщает правительство Омской области.
— А мы уже на Зеленом острове, где стартовало празднование 26-го Федерального Сабантуя, — сообщают социальные сети правительства.
Ранее Минниханов и Хоценко открыли в Омске памятник Мусе Джалилю.
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