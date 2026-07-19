В Госдуме хотят запретить проживание в России мигрантам с судимостью

На следующей неделе нижняя палата парламента вернется к рассмотрению соответствующего пакета законопроектов, направленных на ужесточение миграционной политики

Фото: Максим Платонов

Госдума планирует аннулировать виды на жительство и запретить получение гражданства РФ мигрантам, имеющим непогашенную судимость за любое преступление. На следующей неделе нижняя палата парламента вернется к рассмотрению соответствующего пакета законопроектов, направленных на ужесточение миграционной политики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно инициативе, иностранным гражданам с непогашенной или неснятой судимостью (как по приговорам российских судов, так и за правонарушения, совершенные за пределами страны) будет отказано в праве на проживание и получении российского паспорта.

При этом, по словам Володина, ранее выданные виды на жительство (ВНЖ) и разрешения на временное проживание (РВП) будут аннулированы при выявлении такого факта. Под действие нормы подпадут составы преступлений любой степени тяжести — от административных правонарушений, переведенных в разряд уголовных, до тяжких и особо тяжких статей УК.

— Это не коснется иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище на территории нашей страны, — уточнил спикер.

Обсуждение этой и смежных законодательных инициатив состоится на ближайшем заседании Совета Государственной Думы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении выплат пособий иностранцам.

Зульфат Шафигуллин