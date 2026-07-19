Эксперт: смартфоны провоцируют туннельный синдром
Однотипные движения при скроллинге экрана перегружают сухожилия большого пальца
Постоянное разгибание кисти при использовании смартфона и компьютерной мыши сужает карпальный канал, вызывая классический туннельный синдром с онемением пальцев.
Как предупредил детский травматолог-ортопед Арслан Рустамов в беседе с RT, однотипные движения при скроллинге экрана перегружают сухожилия большого пальца. Это провоцирует тендинит — болезнь де Кервена, при которой каждое движение пальцем вызывает острую боль в лучезапястном суставе.
— В кисти и запястье постоянное разгибание при работе с мышью приводит к перегрузке и сужает карпальный канал, где располагается срединный нерв, что приводит к классическому туннельному синдрому с онемением пальцев, — пояснил врач.
Критичными зонами также являются плечо и лопатка. При длительной статической нагрузке возникает импинджмент-синдром — ноющая боль, которая со временем ограничивает подвижность всей руки.
Ранее стало известно, что TECNO и vivo стали лидерами роста продаж смартфонов в Казани.
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