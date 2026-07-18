Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов

Местами дожди, возможны ливни и грозы

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами дожди, в Закамье — сильные, а также ливни и грозы. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами порывы будут достигать 15—18 м/с. Температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.



В Казани ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +21 градуса.

Зульфат Шафигуллин