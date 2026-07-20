На въездах в Казань собралась пробка протяженностью до 3,6 км

Причина затруднений в движении — две аварии

Фото: скриншот с «Яндекс. Карт»

На въезде в Казань в районе поселка Дербышки и Мамадышского тракта образовались заторы протяженностью от 2,7 до 3,6 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Причина затруднений в движении — две аварии. ДТП произошли по ул. Мира и у кольцевой развязки. Судя по кадрам из соцсетей, на дороге столкнулись легковая машина и грузовик.

На Мамадышском тракте пробка растянулась в сторону ул. Аграрной. Ситуация на казанских дорогах оценивается в 3 балла.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за последние пять лет на дорогах погибли 69 детей, причем 25 из них — в летний период.

Никита Егоров