На въездах в Казань собралась пробка протяженностью до 3,6 км
Причина затруднений в движении — две аварии
На въезде в Казань в районе поселка Дербышки и Мамадышского тракта образовались заторы протяженностью от 2,7 до 3,6 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Причина затруднений в движении — две аварии. ДТП произошли по ул. Мира и у кольцевой развязки. Судя по кадрам из соцсетей, на дороге столкнулись легковая машина и грузовик.
На Мамадышском тракте пробка растянулась в сторону ул. Аграрной. Ситуация на казанских дорогах оценивается в 3 балла.
Ранее сообщалось, что в Татарстане за последние пять лет на дорогах погибли 69 детей, причем 25 из них — в летний период.
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