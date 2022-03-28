«Да мы и сами не совсем довольны»: мэрия Казани признала плохую уборку снега этой зимой

Новая система мониторинга работы снегоуборочных машин и дорожников, которую тестировали впервые в этом году, показала: эффективность уборки снега по Казани составляет 55%. Причины не только в двукратной превышении нормы выпавших снежных осадков, но и в нехватке рабочих даже для первой смены. Подробнее — в материале «Реального времени».



На этой неделе ожидаются последние холодные весенние дни

— По прогнозу, на этой неделе ожидаются последние холодные весенние дни. Будем надеяться, и последние снегопады. Дальше будет повышение температуры, нам уже надо готовиться к летнему сезону, — заявил сегодня руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Его заместитель Игорь Куляжев, курирующий вопросы благоустройства, заявил о том, что нынешняя зима «уже запомнилась многим интенсивными снегопадами». Судя по представленному им графику, двукратная норма снежных осадков выпала и в январе, и в феврале, даже в декабре осадков было на треть выше нормы. Всего за три месяца выпало 176 мм осадков, что на 77% выше обычных показателей.

Проблемой, однако, стали даже не сами осадки, а короткие снегопады, случавшиеся в отдельные дни. В течение нескольких суток января и февраля выпала половина месячной нормы осадков.

725 единиц техники в итоге вывезли с казанских улиц в эту зиму 1,15 млн тонн снега. Фото: Максим Платонов

725 единиц техники в итоге вывезли с казанских улиц в эту зиму 1,15 млн тонн снега — это около 230 тысяч КАМАЗов, отметил чиновник. 700 тысяч тонн отправлено на снегоплавильные пункты, где снег переработали (это 60% всего объема). Остальная часть утилизируется в 11 временных местах складирования.

Одновременно для борьбы с гололедом казанские дорожники применяли реагенты и песко-соляную смесь. Объемы затраченного противогололедного материала — 65 тысяч тонн.

Только 495 из 528 снегоуборочных машин было обеспечено водителями

Но не все прошло гладко, особенно это касалось неубранных тротуаров и внутриквартальных проездов. По словам Куляжева, связано это было с дефицитом дорожных рабочих и механизаторов. Только 495 из 528 снегоуборочных машин были обеспечены водителями. И это для одной лишь смены, тогда как во время «аномальных снегопадов» техника должна была работать в две. К примеру, на очистке казанских тротуаров трудятся 600 дорожных рабочих при нормативной сезонной потребности в 1 400 человек.

— Общий дефицит кадров в зимний сезон составил порядка 1 200 человек. 400 водителей-механизаторов и 800 дорожных рабочих, — резюмировал Игорь Куляжев.

Только 495 из 528 снегоуборочных машин в Казани было обеспечено водителями. Фото: Максим Платонов

Не помогло и дополнительное привлечение техники: нужно было время на ее подготовку и водителей, снег убирать с тротуаров все равно не успевали — и в казанской мэрии признали, что замечания от казанцев по плохой уборке улиц от снега были получены заслуженно.

Обнародовали и показания системы мониторинга и контроля за уборкой снега (в этом году ее тестировали, следующей зимой она должна заработать в полном объеме, — прим. ред.). Судя по отчетам, гаражный выход снегоуборочных машин составил 42%, эффективность уборки снега по Казани — лишь 55%.

На ямочный ремонт этой весной выделено почти 100 млн рублей — работы уже начаты с использованием холодного асфальта

К концу сезона, 15 апреля, подрядные организации должны переоборудовать технику под летний режим. Всего будет задействовано 260 машин, которые должны убрать с дорог скопившуюся за зиму грязь. Уличную сеть площадью в 21 млн квадратных метров планируют очистить к началу мая.

Одновременно должны будут провести ямочный ремонт — на него предусмотрено почти 100 млн рублей. Ремонтировать в первую очередь будут улицы с маршрутами общественного транспорта и высокой интенсивностью движения. На них выйдут 19 бригад дорожных рабочих и 45 единиц спецтехники. Работы на мосту «Миллениум», на улице Центральной в поселке Салмачи, улице Зорге и Горьковском шоссе, как сообщил Куляжев, уже прошли. Предупреждая претензии многих водителей, в казанской мэрии заверили, что ямочный ремонт сейчас ведется с использованием холодного асфальта. В теплый сезон, при температуре выше 10 градусов, дорожники перейдут на использование горячего асфальтобетона.

Одновременно должны будут провести ямочный ремонт — на него предусмотрено почти 100 млн рублей. Фото: Максим Платонов

— Действительно, эта зима с лихвой насыпала нам снега, — заметил Рустем Гафуров, выслушав подчиненного. — Не просто так летом была засуха. Все-таки природа берет свое. Мы понимаем определенное недовольство жителей наших. Да мы и сами не совсем довольны уборкой… Есть вопросы. Это и объективная нехватки рабочих и механизаторов. Но при этом еще у нас растут площади дорог — уже более 21 млн кв. м.

По его словам, дефицит рабочей силы стараются компенсировать «механической уборкой». Но техника все-таки «не везде может пройти».

Напомним, жалобы от казанцев на нерасчищенные дороги и дворы в этом году стали поступать намного чаще. В некоторых местах ситуация была настолько сложной, что в сугробах застревали машины скорой помощи — о таком инциденте сообщили жители поселка Северного в Авиастроительном районе города.

Сергей Афанасьев