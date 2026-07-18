Гора Олимп может стать объектом ЮНЕСКО
Решение примут на сессии в Южной Корее
Греческая гора Олимп, которую в древности считали обителью богов, может получить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет Associated Press.
— Кандидатов обсудят на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сессия которого состоится в южнокорейском Пусане с 19 по 29 июля, сообщает Интерфакс.
Высота горы — 2 918 метров, и она претендует на включение сразу в двух номинациях — как природный и культурный объект. Ранее сообщалось, что Россия примет четвертую церемонию вручения Международной премии ЮНЕСКО.
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