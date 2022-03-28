Роскомнадзор вынес второе предупреждение «Новой газете» — издание объявило о приостановке работы

Роскомнадзор вынес второе письменное предупреждение редакции и учредителю издания «Новая газета». Причиной стало упоминание без надлежащей маркировки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — «до окончания «специальной операции на территории Украины», — говорится в заявлении издания.

Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журналиста Александра Невзорова, в отношении которого ранее возбудили дело о фейках о Вооруженных силах России. Также ведомство заблокировало сайт немецкого издания Bild.

Диана Жиленкова