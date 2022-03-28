Лавров: «С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю, развивается особое партнерство с Индией»

Российская сторона рассчитывает на успех в переговорах Москвы и Киева

Российско-украинские переговоры возобновятся «сегодня — завтра» в Стамбуле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ заявил, что обсуждение продолжится в очном формате после целой серии видеоконференций.

— Не зря, как только украинская сторона, после начала нашей специальной военной операции предложила начать переговоры, мы согласились. Эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются, — рассказал министр.



Фото: посольство России в Белоруссии

По словам Лаврова, место для переговоров должно быть приемлемым для обеих команд. Он напомнил, что ранее три раунда очных переговоров были проведены в Белоруссии. Встреча в Стамбуле отражает ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности обеих сторон. Россия будет готова рассматривать и другие локации, включая Белград.

Он отметил, что российская сторона рассчитывает на успех в переговорах Москвы и Киева. По словам Лаврова, этот результат будет достигать принципиальных для России целей, в частности, прекращения убийства мирных граждан на Донбассе, продолжавшееся в течение восьми лет.

— Все прогрессивное западное сообщество помалкивало, ни разу даже не выступив с какими-то критическими комментариями, хотя все наблюдали, как на Донбассе происходят бомбежки гражданских инфраструктур, больниц, детских садов, поликлиник и жилых домов, — добавил глава российского МИД.

По словам Лаврова, шансы на договоренность есть. Сейчас присутствует понимание грубейших многолетних ошибок западных партнеров России. Министр отметил, что об этом они едва ли скажут вслух.

Фото: kremlin.ru

«Мы обязаны сделать так, чтобы люди на Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима»

Также министр иностранных дел России заявил о необходимости результата по итогам переговоров, который будет закреплен президентами стран. Как рассказал Лавров, Киев намерен создать лишь видимость обсуждения и решения. Основная задача — прекратить потакать украинской стороне.

— Они в этом преуспели, когда саботировали минские договоренности сразу после их подписания в феврале 2015 года и в итоге заявили, что их выполнять не будут, как я уже сказал. Поэтому их способность имитировать процесс — мы ее хорошо знаем, и на этот раз отделаться таким образом не получится, — заявил Лавров.

Как только будет достигнута ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам, тогда появится необходимость встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. К этим вопросам относятся судьба Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Фото: vk.com/dnr_online_su

— Мы обязаны сделать так, чтобы люди на Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима. Мы обязаны сделать так, чтобы Украина прекратила осваиваться с Западом, с Североатлантическим альянсом в военном плане в качестве угроз для РФ, физических военных угроз, — рассказал министр.

По его словам, у российской стороны есть основания полагать, что сейчас серьезнейшие озабоченности, которые напрямую касаются коренных законных интересов, услышаны в НАТО, их начинают понимать.

Лавров добавил, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским, однако она должна быть хорошо подготовлена. Кризисная обстановка на Украине назревала на протяжении длительного времени, накопилось огромное количество проблем.

— Поэтому просто встретиться и обменяться «вот, что ты думаешь, что я думаю?" это сейчас просто будет контрпродуктивно, — объяснил министр.

«Пещерная русофобия» на Западе

Как рассказал Лавров, в ряде западных стран проснулась «пещерная русофобия». А главы этих государств активно поощряют ее и подпитывают. В то же время, в Евросоюзе есть здравомыслящие лидеры, которые осознают последствия разжигания подобной русофобии.



— Это [русофобия], конечно, меня поразило, потому что вскрыло вот это пещерное нутро русофобии, которое жило очень долго, потому что просто так, за один день, пробудить такие чувства невозможно. Значит, их тщательно скрывали, — пояснил Лавров.

Фото: pixabay.com

По словам министра, никакой изоляции России нет, страна имеет огромное количество партнеров в Азии, Африке, Латинской Америке. Так, российское государство связано «добрыми отношениями» с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами.

— С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнерство с Индией, — добавил Лавров.



Глава МИД отметил, что санкции Запада против России никогда не прекращались. В советское время были санкции CoCom — Комитета по координации экспорта, когда Запад всячески ограничивал поставки в Россию высокотехнологичного оборудования.

— Мы жили очень долгие годы под поправкой Джексона-Вэника, — добавил Лавров.

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