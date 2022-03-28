Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12%

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12% и увеличив предельный размер кредита, заявили в Кремле.

«Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12 процентов годовых на весь срок кредита», — сказано в сообщении.

Согласно документу, максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов.

Крупные российские банки планируют адаптировать ипотечные программы к условиям высоких ставок на рынке.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что в России сохраняются все специальные льготные программы по ипотеке: и семейная, и дальневосточная, и сельская. Государство продолжит субсидировать их в прежнем объеме, несмотря на рост банковских процентов. Также льготная ипотека будет распространяться и на новостройки.

«Что важно: при предыдущей ключевой ставке 9,5% ставка льготной ипотеки составляла 7%. Сейчас в условиях повышения ставки ЦБ до 20% ставка льготной ипотеки — 12%, то есть мы даже расширяем поддержку ипотечного кредитования, чтобы поддержать граждан, желающих приобрести новое жилье», — сообщал он.

Маргарита Головатенко