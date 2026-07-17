Капремонт 813 домов стартовал в 41 районе Татарстана
Работы уже начались в 530 из них
В Татарстане в 2026 году капитально отремонтируют 813 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.
— Также в рамках программы запланирована замена 124 лифтов в 56 жилых домах в шести муниципалитетах, — сообщает пресс-служба раиса.
На данный момент ремонтные работы уже начались в 530 домах во всех муниципальных образованиях, 41. Полностью готовы 96 объектов, причем за последние две недели сдали 22 дома в 11 районах.
По оставшимся объектам ведется подготовительная стадия: утверждается проектная документация и закупаются материалы. Общая готовность программы на сегодняшний день оценивается в 53%.
Ранее сообщалось, что в Казани средняя готовность программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год составила 62%.
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