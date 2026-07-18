Памятник татарскому поэту Мусе Джалилю появился в Омске

Бюст установили в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы

Фото: Айдар Раманкулов

В Омске в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы состоялось торжественное открытие бюста великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Церемония прошла утром 18 июля.

На мероприятие приехали Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Вместе с представителями татарской общественности они возложили цветы к памятнику и почтили память поэта-героя минутой молчания.

Автором скульптуры выступила заслуженный деятель искусств Татарстана Винера Абдуллина. За архитектурное решение и монтаж отвечал почетный архитектор России Сакен Хусаинов.

Ранее сообщалось, что в Болгарском музее-заповеднике начались ремонтные работы на четырех объектах культурного наследия, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вадим Вахрушев