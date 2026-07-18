Памятник татарскому поэту Мусе Джалилю появился в Омске
Бюст установили в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы
В Омске в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы состоялось торжественное открытие бюста великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Церемония прошла утром 18 июля.
На мероприятие приехали Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Вместе с представителями татарской общественности они возложили цветы к памятнику и почтили память поэта-героя минутой молчания.
Автором скульптуры выступила заслуженный деятель искусств Татарстана Винера Абдуллина. За архитектурное решение и монтаж отвечал почетный архитектор России Сакен Хусаинов.
Ранее сообщалось, что в Болгарском музее-заповеднике начались ремонтные работы на четырех объектах культурного наследия, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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