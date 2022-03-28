В России малому и среднему бизнесу, выпускающему высокотехнологичную продукцию, предоставят льготные кредиты

В России малому и среднему бизнесу, выпускающему высокотехнологичную и инновационную продукцию, стали доступны льготные кредиты под 3%. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В частности, разницу между рыночной и льготной ставками кредитору будет возмещать государство. Заем предоставляется на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств на срок до трех лет. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В общей сложности на субсидирование таких льготных кредитов предусмотрено почти 4 млрд рублей из федерального бюджета. В этом году на эти цели направят 750 млн рублей, в следующем году — 1,4 млрд рублей, а в 2024-м — 1,8 млрд рублей, сообщается на сайте правительства России.

Также сегодня президент России Владимир Путин поручил разработать программу субсидирования процентной ставки по кредитам застройщикам, которые предоставляются в рамках механизма проектного финансирования. Поручение необходимо выполнить до 31 марта.

Диана Жиленкова