Патрушев: «Мир увидит, что Вашингтон продолжил традиции Третьего рейха»

«Украина программировалась в антироссийском ключе на протяжении 30 лет»

Нынешняя обстановка на Украине является одним из следствий кровавой политики США на подавление независимых государств в угоду своим интересам. Об этом заявил один из сподвижников президента России Владимира Путина, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри. Выдержки из беседы приводит ТАСС.

— Американцы целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам, стремились подорвать мировой порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, а также систему ООН.

Патрушев заметил, что появление новых центров силы и мирового развития «вызывало растущее недовольство США, стремившихся любыми способами сохранить свою гегемонию в мировых делах». «Как мы знаем из истории, для достижения данной цели американцы всегда развязывали войны в других регионах планеты», — подчеркнул Патрушев. В недавнем прошлом, пояснил он, это было сделано в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, в результате чего «сотни тысяч людей лишились жизни».



Патрушев и Макри. Фото: scrf.gov.ru

Сейчас США, как и во Вторую мировую войну, хотят ослабить Европу, заявил секретарь Совета безопасности, и нанести максимальный ущерб ее отношениям с Россией, создав себе преимущества для дальнейшего экономического развития. Также он подчеркнул, что Штаты заставили своих европейских союзников «присоединиться к нелегитимным антироссийским экономическим санкциям в ущерб их собственным интересам».

— В результате в европейских странах уже сейчас, еще до введения Россией своих ответных мер в полном объеме, произошел резкий скачок цен на энергоносители и продукты питания. Сворачивается деятельность целого ряда компаний, что на фоне роста миграционных потоков серьезно осложняет социально-экономическое положение Старого света, — подытожил Патрушев.

Особо секретарь Совбеза выделил Украину:

— Наиболее одиозным и трагическим примером разрушительной политики Вашингтона стала Украина, которая программировалась в антироссийском ключе на протяжении 30 лет с момента обретения независимости.

В результате этой деятельности, по его словам, весь мир стал свидетелем кровавого государственного переворота в этой стране в 2014 году и «последовавшего за ним геноцида жителей Донбасса, среди которых около 800 тыс. российских граждан».

Россия заканчивает сбор доказательств деятельности лабораторий США на Украине

Помимо этого, как заявил Патрушев, подконтрольная Вашингтону Украина «использовалась для создания угроз всему цивилизованному миру».

— Имею в виду в первую очередь закрытые военно-биологические программы США, реализуемые на ее территории, а также планы по созданию ядерного оружия, — сообщил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

По его словам, это требует особого внимания со стороны стран мира, так как только США не присоединились к протоколу о взаимном контроле в рамках международной Конвенции о биологическом и токсинном оружии. Штаты также единственные в истории, кто применил все виды оружия массового уничтожения против суверенных стран, подчеркнул секретарь Совбеза.

Сейчас Россия заканчивает сбор доказательств деятельности лабораторий США на Украине.

— Весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми, — заявил Патрушев.

Недавно в Минобороны России рассказали, что военные эксперты выявили новые факты, доказывающие причастность Пентагона США к разработке компонентов биологического оружия на Украине. Согласно полученным документам, законтрактованная Пентагоном фармацевтическая фирма прорабатывала проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военных. По данным МО РФ, к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca под руководством сына президента США Хантера Байдена.

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