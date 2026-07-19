«Я уже лучше Кордобы»: «Рубин» встретился с фанатами и представил новую форму

Во дворе Национального музея республики Татарстан казанцы показали три комплекта на новый сезон РПЛ

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

Во дворе национального музея республики Татарстан прошла презентация новых комплектов формы футбольного клуба «Рубин». В мероприятии приняли участие не только футболисты, тренерский штаб, руководители, но и болельщики казанской команды. На презентации побывал также корреспондент «Реального времени». Подробнее — в материале издания.

«Рубин» показал новую форму во дворе национального музея РТ

Презентация новой формы «Рубина» выпала на день финала чемпионата мира по футболу в Северной Америке.

— Папа, папа, а мы потом на футбол успеем? — обеспокоено спрашивал мальчишка в форме Ламина Ямаля.

— Конечно, сынок. Артиге ведь тоже надо за своих испанцев поболеть, — с улыбкой спокойно отвечал ему отец.



Двор Национального музея республики Татарстан собрал сегодня под своими сводами несколько сотен поклонников «Рубина». Для всех гостей организаторы мероприятия подготовили разные активности: футбольный дартс, игры на приставке.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также была устроена и фуд-зона для особо проголодавшихся. Не обошлось и без звездных гостей. До начала презентации свою автограф-сессию провел один из старожилов Медиалиги — футболист Василий Маврин. На сцене известными каверами радовал публику ВИА «Волга-Волга», который, к слову, в этом году празднует свое 35-летие.

Рубиновая форма — о Тукае, зеленая — о городских легендах Казани, белая — дань истории клуба

К половине восьмого началась презентация комплектов формы. На сцене в новеньких футболках и шортах появились Мирлинд Даку, Илья Рожков и Руслан Безруков.

Албанец надел на себя «рубиновую» форму. Домашний комплект к сезону РПЛ 2026/27 в этом году символизирует дань уважения великому татарскому поэту Габдулле Тукаю, чье 140-летие со дня рождения отмечается в 2026 году. Дизайн комплекта вдохновлен литературным наследием автора и наполнен символами, раскрывающими его творчество.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Илья Рожков стоял на сцене в гостевой форме «Рубина». Зеленый комплект посвящен городским легендам Казани и одной из самых известных из них — сокровищам озера Кабан. Дизайн комплекта вдохновлен природой и загадочной историей главной городской акватории.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Руслан Безруков красовался в альтернативном комплекте. Белая форма — дань богатой истории футбольного клуба «Рубин». Главным источником вдохновения для комплекта стали белокаменные стены Казанского Кремля, у подножия которых в 1958 году началась история клуба. Белый цвет формы отсылает к одному из главных символов Казани, а минималистичный дизайн подчеркивает связь прошлого и настоящего.

взято с сайта rubin-kazan.ru

«Благодаря вашей поддержке «Рубин» вернет себе звание одного из грандов российского футбола»

После, так скажем, модного показа. На сцену подтянулись остальные игроки, представители тренерского штаба и руководители футбольного клуба «Рубин». Все они проходили вдоль живого тоннеля, который устроили болельщики и игроки женских, мужских молодежных команд «Рубина». С замиранием сердца фанаты следили за передвижением своих кумиров. Кто-то радовался полученной «пятюне», а кому-то даже достались автографы, которые игроки старались оперативно оставить на футболках.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Когда «Рубин» в полном составе (за исключением Игора Вуячича и Велдина Ходжи) оказался на сцене, слово взял президент клуба Марат Сафиуллин.

— Добрый вечер, друзья, болельщики мы рады видеть вас в столь необычном и столь дорогом месте — национальном музее республики Татарстан. Музей хранит историю края, и наш любимый клуб «Рубин» является его частью. Скоро стартует сезон, и я уверен, что «Рубин» пишет новую главу в историю клуба и республики. Я благодарен каждому из вас, дорогие болельщики. Преданность и верность клубу передается из поколения в поколение. Благодаря вашей поддержке клуб вернет себе звание одного из грандов российского футбола, — подчеркнул Сафиуллин.

Реальное время / realnoevremya.ru

После президента «Рубина» с приветственным словом выступил министр спорта Владимир Леонов.

— Добрый вечер! Впереди финал чемпионата мира по футболу. Сегодня у нас вечер, посвященный «Рубину». «Рубин» — наше все. Классная, красивая форма. Очень тонко, качественно, вкусно. Будем двигаться вперед! Спасибо руководству, только алга! Поздравляем команду с началом сезона!, — отметил Леонов.

Артига вспомнил свой первый официальный матч на посту наставника «Рубина» в преддверии нового сезона РПЛ

Разумеется, не обошлось без лестных слов в адрес болельщиков от главного тренера «Рубина» Франка Артиги. Он вспомнил свой дебютный официальный матч на посту главного тренера «Рубина» против «Краснодара» в марте 2026 года. В новом сезоне РПЛ первым соперником для казанцев снова станут подопечные Мурада Мусаева.

взято с сайта rubin-kazan.ru

— Привет! — на русском обратился к болельщикам Франк Артига. — Спасибо вам за то, что вы сегодня здесь, на презентации новой формы команды. Большое спасибо всем болельщикам, которые окружают любовью, дарят свое тепло. «Рубин» — это большой клуб, с большими свершениями. У нас великолепный стадион. Через несколько недель мы будем обладателями самой ведущей клубной базы не только в России, но и в Европе. Мы благодарим наших болельщиков, руководителей республики, спонсоров за постоянную поддержку. Самое главное — у нас есть вы. Наши футболисты с большой честью представляют ценности Татарстана. Ребята, совсем скоро наш первый матч с «Краснодаром». Помните первый матч, помните, какая была температура, минус 20 градусов. Мы всех вас приглашаем на стадион, ребята. Пусть температура составит плюс 50, мы покажем хорошую игру добудем снова победу над «Краснодаром.

Артига подписал бы в «Рубин» Дани Ольмо, если бы была такая возможность

После официальной части мероприятия у игроков и болельщиков состоялось общение в формате «открытый микрофон». Ответить на вопросы были готовы и Марат Сафиуллин с Франком Артигой.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Так, президент клуба обозначил, что задачей «Рубина» на новый сезон РПЛ будет улучшение результатов минувшего чемпионата, то есть седьмое место. Новичок команды Илья Самошников признался, что хотел бы повторить результативность в «Рубине» времен 2022-23 года. Максим Игнатьев, пришедший в казанскую команду из костромского «Спартака» отметил, что в «Рубине» замечательная атмосфера.

Болельщики не стеснялись задавать откровенные вопросы в минувшие вечера. Евгений Ставер сильно удивился, когда юный фанат предложил ему сыграть в хоккей. А Мирлинд Даку на вопрос, когда он превзойдет Джона Кордобу в РПЛ, шутливо возмутился: «Я уже лучше Кордобы».

Жак Сиве признался , что у него вчера болело сердце за сборную Франции, когда он смотрел матч за третье место на чемпионате мира по футболу. А Франк Артига отметил, что подписал бы в «Рубин» Дани Ольмо среди всех мировых звезд, если бы у него была такая возможность.

Реальное время / realnoevremya.ru