В России откроют военный вуз для инженеров-строителей
Новый вуз будет готовить кадры комплекса Минобороны
Военное ведомство России займется созданием нового высшего учебного заведения — военного инженерно-технического университета. Его главная задача — готовить специалистов для военно-строительного комплекса Минобороны. О решении рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Павел Фрадков.
— Новый университет создается для комплектования управлений и отделов капитального строительства, а также строительных подразделений Минобороны, — передает военное ведомство РФ.
Фрадков уточнил, что правительство уже приняло соответствующее постановление. Новый вуз будет обеспечивать кадрами управления и отделы капитального строительства, а также непосредственно строительные подразделения министерства.
Ранее сообщалось, что в 2026 году стоимость обучения в российских вузах вырастет менее чем на 11%.
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