Путин поручил дополнительно выделить 120 млрд рублей на строительство и ремонт дорог — это много или мало?

Президент России Владимир Путин поручил правительству дополнительно выделить не менее 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 15 мая. Деньги выделят из федерального бюджета. Указанные средства пойдут на дороги регионального, межмуниципального и местного значения.

Напомним, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил о выделении из федерального бюджета в этом году более триллиона рублей на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в России.

120 миллиардов рублей на дороги — это:

$1,254 миллиарда, или €1,139 миллиарда, — при курсе ЦБ РФ в 95,6618 рубля за доллар и в 105,2662 за евро.

В 6,2 раза больше , чем потратят в этом году на строительство и ремонт дорог в Киргизии — 19,2 миллиарда рублей (или 16,5 миллиарда сомов).

, чем потратят в этом году на строительство и ремонт дорог в Киргизии — 19,2 миллиарда рублей (или 16,5 миллиарда сомов). В 5,18 раза меньше стоимости скоростной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург — она предварительно оценивается в 622 миллиарда рублей.

стоимости скоростной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург — она предварительно оценивается в 622 миллиарда рублей. На 20 миллиардов больше , чем дополнительно выделят регионам России на развитие дорог в ближайшие два года — 100 миллиардов.

, чем дополнительно выделят регионам России на развитие дорог в ближайшие два года — 100 миллиардов. На 80 миллиардов меньше , чем привлекли в дорожную отрасль России в 2021 году за счет опережающего финансирования — 200 миллиардов.

, чем привлекли в дорожную отрасль России в 2021 году за счет опережающего финансирования — 200 миллиардов. В 7,6 раза больше суммы, которую получит Татарстан на дороги из федерального бюджета в 2022—2024 годах — 15,6 миллиарда рублей.

суммы, которую получит Татарстан на дороги из федерального бюджета в 2022—2024 годах — 15,6 миллиарда рублей. В 4 раза больше суммы , которую правительство России выделило в прошлом году регионам на ремонт дорог — 30 миллиардов рублей.

, которую правительство России выделило в прошлом году регионам на ремонт дорог — 30 миллиардов рублей. Во столько же оценивали строительство моста через Волгу с обходом Тольятти.

Дарья Пинегина