Исследование: 70% казанцев знают зарплаты коллег

Мужчины следят за доходами коллег чаще женщин: 75% против 65%

Фото: Динар Фатыхов

Суммарно 70% казанцев владеют информацией о зарплатах коллег по работе. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса горожан, результаты которого имеются в распоряжении «Реального времени».

26% респондентов знают доходы всех коллег, еще 44% — некоторых. Информированность о заработке непосредственного руководителя составляет лишь 28%, при этом в 80% компаний данные об окладах официально закрыты.



Прозрачность доходов напрямую зависит от уровня заработка и возраста сотрудника. Среди тех, кто получает свыше 150 тысяч рублей, о чужих доходах осведомлены 81%, тогда как среди сотрудников с зарплатой до 100 тысяч — только 71%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мужчины следят за доходами коллег чаще женщин (75% против 65%). По факту с неравенством сталкивались 35% опрошенных: 15% обсуждали ситуацию с руководством, 13% просили повышения, а 12% уволились. Еще четверть горожан призналась, что в случае несправедливости попросят разъяснений у начальства или задумаются о поиске новой работы.

Опрос был проведен с 26 июня по 7 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что более 70% работников IT-сферы рассматривают возможность смены текущего места занятости. К такому выводу пришли аналитики после опроса двух тысяч специалистов в крупнейших городах России и Белоруссии в марте и апреле 2026 года.

Зульфат Шафигуллин