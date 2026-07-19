В ОП объяснили, кому из работающих пенсионеров увеличат выплаты с 1 августа

Соцфонд проведет перерасчет страховых пенсий

Фото: Артем Дергунов

Социальный фонд России (СФР) с 1 августа автоматически повысит страховые пенсии работающим пенсионерам. Выплаты увеличат тем, за кого работодатели делали отчисления в течение 2025 года, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Перерасчет произойдет без заявлений на основании отчетности компаний. СФР определит количество пенсионных баллов, заработанных каждым сотрудником за прошлый год, и обновит размер выплаты. Если пенсионер уволился в начале 2026-го, но работал в 2025-м, индексация все равно затронет его пенсию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Независимо от того, продолжает пенсионер работать в 2026 году или уже уволился, существенное условие — наличие страховых взносов за 2025 год, — пояснил Машаров.

Накануне СФР озвучил средний размер пенсии в стране на конец июня. Показатель оказался почти на две тысячи рублей лучше прошлогоднего в заданный период времени.

Зульфат Шафигуллин